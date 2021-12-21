Эксперт Роспотребнадзора Горелов рассказал, стоит ли прививаться перед праздниками

Привиться от коронавируса перед новогодними праздниками можно, но лучше сделать это как можно скорее. Об этом в интервью для сайта kp.ru рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Сделать прививку лучше сейчас, поскольку в России может начать распространяться «омикрон»-штамм коронавируса, обладающий высокой заразностью. Если сделать прививку за неделю до Нового года, на праздник вполне можно будет позволить себе выпить шампанского.

«Стандартно ограничения [на употребление алкоголя] предусматриваются на три дня после первой и после второй дозы вакцины. Интервал между введением обоих компонентов может составлять 14-21 день. С медицинской точки зрения алкоголь вреден, если человек выпивает столько, что на один килограмм массы тела приходится больше одного грамма спирта. Один бокал шампанского или сухого красного вина никак не скажется на угнетении иммунитета. А вот при большем количестве алкоголя выработка антител замедляется», — сказал эксперт.

Он добавил, что формированию большого количества антител поможет здоровый сон, насыщенное пробиотиками питание и отсутствие стресса.