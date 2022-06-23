Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: локдаунов из-за оспы обезьян в России не будет

Оспа обезьян не представляет серьезной опасности, и можно не бояться, что из-за нее будут карантины, как из-за коронавируса. Об этом Lenta.ru сказала Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать правила гигиены: например, тщательно мыть руки и продукты. В тех странах, где зарегистрированы случаи заболевания, оно все равно не начинает распространяться широко.

«Не будет локдаунов, дистанционной работы и так далее», — уверена Пшеничная.