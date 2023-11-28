Общество 28 ноября 2023, 11:48 Эксперт Роскачества Поздняков: в обязанности УК и ТСЖ входит очистка придомовой территории от наледи и льда

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Управляющая компания или ТСЖ обязаны обеспечить очистку придомовой территории от наледи и льда, а также посыпание тротуаров противогололедными материалами. Об этом сообщил эксперта Роскачества Игорь Поздняков в беседе сRT.

По его словам, если этого не происходит, жителям нужно жаловаться в соответствующую управляющую организацию. Кроме того, в ее обязанности входит очистка крыш зданий от снега и сосулек.

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Поздняков также отметил, что при интенсивных снегопадах службы должны чистить тротуары пешеходного потока каждые один-три часа.