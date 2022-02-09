Эксперт Роскачества Кузьменко рассказал, что можно сделать со старым смартфоном

Отживший свой срок смартфон лучше утилизировать так, чтобы не навредить экологии. В некоторых случаях из этого можно и получить выгоду, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«В составе устройства есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, полимерные материалы, металлы из аккумулятора, которые могут навредить людям и окружающей среде. Либо это вещества, которые долго разлагаются, что тоже может негативно сказаться на экологии», — рассказал эксперт.

Поэтому смартфон лучше сдать на утилизацию в специальные пункты сбора такого мусора. Совсем плохо работающий телефон можно сдать на запчасти — например, в сервисный центр. Если же гаджет работает неплохо, можно воспользоваться программой трейд-ин. После этого новое устройство можно будет купить со скидкой.

«[Нужно] выяснить условия программы трейд-ин в пункте продажи электроники, куда вы собираетесь отдать телефон. Условия могут отличаться и меняться со временем, поэтому узнать их можно либо непосредственно на месте, либо на сайте ретейлера», — отметил Кузьменко.