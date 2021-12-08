Эксперт Роскачества Котельникова рассказала, как выбирать мандарины

Специалист Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как выбрать хорошие мандарины. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным ИА Nation News, она рекомендовала не смотреть на название сорта. Так как довольно часто под видом мандаринов из Абхазии предлагается сорт «клементин».

Купленные мандарины обязательно следует помыть теплой водой, так как их частенько обрабатывают воском. Это не опасно, но употреблять в пищу немытые мандарины не стоит.

Котельникова добавила, что если мандарины подмерзли, то они бесполезны с точки зрения содержащихся в них витаминов.

«Имейте в виду: если мандарины подмерзшие, значит, и особой пользы иммунитету они не принесут», — подчеркнула она.

Также специалист добавила, что хорошие мандарины должны легко очищаться. Это означает, что между кожурой и мякотью есть небольшое количество воздуха.

Котельникова уточнила, что не всегда степень сладости мандаринов можно определить по цвету кожуры. Есть сорта, которые имеют зеленоватый оттенок, но при этом они полностью спелые и сладкие.