Общество 22 ноября 2023, 17:24 Эксперт Росгидромета Варакин: для предстоящей зимы характерен тренд на резкую смену температур

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Сильные перепады температур и их резкая смена станут характерным трендом предстоящей зимы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Евгеньевич Варакин в беседе с «Газетой.ru».

По прогнозам эксперта, температура воздушных масс этой зимой может меняться на 15 градусов в ту или другую сторону. Это приведет к гололедице, оттепелям, сильным снегопадам и сложной ситуации на дорогах.

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Варакин отметил, что в декабре в Москве, Центральной России, а также на севере и востоке Приволжья температура воздуха будет в пределах нормы, сообщил сайт7Дней.