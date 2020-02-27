Эксперт: «Римский клуб» вовремя подхватил «экологический мейнстрим»
Доктор философских наук Александр Селиванов рассказал о международной общественной организации «Римский клуб», которая подключилась к «раскрутке» шведской экоактивистки Греты Тунберг. Профессора процитировал сайт телеканала «Звезда».
По словам Селиванова, «Римскому клубу» вовремя удалось подхватить «экологический мейнстрим». Однако специалисты организации осмыслили это понятие специфичным образом. Они указали на связку между ростом численности населения на Земле и угрозой для природы.
«Нам не нужна сырьевая экономика, нам не нужна индустриализация, нам не нужно развитие промышленности. И одним из проводников этой идеи стал как раз этот „Римский клуб“», — поделился специалист.
Он напомнил, что один из участников этой организации в середине 90-х годов сказал, что население планеты нужно сократить на 95%.