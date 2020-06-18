«Тянуть с началом работ смысла нет — уже середина июня, а достройку крайне желательно закончить до конца лета», — обратил внимание специалист.

Он уточнил, что «Академик Черский» укладывает трубы со скоростью два километра в сутки, а «Фортуна» — около одного километра. Они могли бы двигаться друг к другу навстречу, чтобы ускорить процесс.

«Политика сегодня» напомнила, что датские власти могут отклонить просьбу России об использовании «Фортуны», поэтому не стоит ждать и приступить к работам.