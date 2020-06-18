Эксперт: РФ не стоит ждать решения Дании по «Северному потоку — 2»
Эксперт Игорь Юшков предположил, что трубоукладчик «Академик Черский» в ближайшем будущем начнет работы на недостроенном участке «Северного потока - 2». Специализированное российское судно «Фортуна» может помочь ему, передает «Экономика сегодня».
«Тянуть с началом работ смысла нет — уже середина июня, а достройку крайне желательно закончить до конца лета», — обратил внимание специалист.
Он уточнил, что «Академик Черский» укладывает трубы со скоростью два километра в сутки, а «Фортуна» — около одного километра. Они могли бы двигаться друг к другу навстречу, чтобы ускорить процесс.
«Политика сегодня» напомнила, что датские власти могут отклонить просьбу России об использовании «Фортуны», поэтому не стоит ждать и приступить к работам.