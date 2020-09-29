Эксперт рекомендовал не перегружать ребенка кружками

Она уточнила, что сначала нужно удостовериться, успевает ли ребенок по школьным занятиям и остается ли у него время на прогулки.

По словам Наумовой, при наличии свободного времени хорошо отдать ребенка на занятия, но, главное, не переусердствовать.

«Ребенку необходимо движение — в школе они очень мало двигаются. Соответственно, нужно какое-то спортивное или музыкальное занятие, которое будет развивать чувство ритма и позволит ребенку расслабиться», — рассказала она.

Также эксперт добавила, что можно выбрать второй кружок — по интересам ребенка. При этом должно оставаться около 1,5 часов свободного времени, в которое ребенок может заниматься, чем захочет.

При слишком большой нагрузке у детей происходит переутомление, которое тянет за собой проблемы с нервной системой. Среди них: нервные тики, заикания и даже возможно недержание мочи у ребенка в младших классах.