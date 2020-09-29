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    29 сентября 2020, 16:55

    Эксперт рекомендовал не перегружать ребенка кружками

    Дарья Морозова

    Ребенка не стоит перегружать слишком большим количеством кружков. Так считает детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщил NEWS.ru.
    Эксперт рекомендовал не перегружать ребенка кружками

    Она уточнила, что сначала нужно удостовериться, успевает ли ребенок по школьным занятиям и остается ли у него время на прогулки.

    По словам Наумовой, при наличии свободного времени хорошо отдать ребенка на занятия, но, главное, не переусердствовать.

    «Ребенку необходимо движение — в школе они очень мало двигаются. Соответственно, нужно какое-то спортивное или музыкальное занятие, которое будет развивать чувство ритма и позволит ребенку расслабиться», — рассказала она.

    Также эксперт добавила, что можно выбрать второй кружок — по интересам ребенка. При этом должно оставаться около 1,5 часов свободного времени, в которое ребенок может заниматься, чем захочет.

    При слишком большой нагрузке у детей происходит переутомление, которое тянет за собой проблемы с нервной системой. Среди них: нервные тики, заикания и даже возможно недержание мочи у ребенка в младших классах.

    Новости SMI.FM