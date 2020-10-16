Эксперт разъяснил суть доклада «Глобальное бремя болезней»

Отмечается, что «Глобальное бремя болезней» — это проект, который анализирует все данные о здоровье людей в мире. При этом учитывается смертность от насилия, самоубийств и травм. Также в доклад включаются потери в результате нетрудоспособности и влияние факторов риска для здоровья.

«Если максимально упростить, то ГББ выявляет общие тенденции всего, что происходит со здоровьем населения, чтобы государство и общество знали „тонкие места“, и определяли свои цели и средства», — объяснила специалист.