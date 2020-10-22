Эксперт разъяснил, почему тело нельзя сжечь в крематории тайно

По словам Сулоева, в России нельзя незаконно сжигать тела или взимать какую-то нелегальную дополнительную плату, поскольку это полностью компьютеризированное производство и прозрачный бизнес. Кроме того, на территории крематория находится большое количество камер и все отслеживается в Сети.

«Любой похоронный агент, у которого уже есть заказ, может через мобильное приложение в течение трех минут заказать кремацию. <…> Он тут же заказывает через центральную диспетчерскую службу кремацию, транспорт и аренду зала», — пояснил эксперт.