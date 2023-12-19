Общество 19 декабря 2023, 16:41 Эксперт РАТЭК Гуськов: повышение ставки экосбора спровоцирует подорожание бытовой техники

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Минприроды предложило увеличить ставки экологического сбора и нормативы по утилизации товаров. Это приведет к подорожанию бытовой техники, сообщил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний РАТЭК Антон Гуськов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, такие меры сильно увеличат себестоимость продукции, что отразится на итоговой цене. Экономической целесообразности поднятия этих платежей нет, поскольку компаниям дешевле нанять утилизатора, чем заплатить налог.

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«Перегружать участников рынка такой нагрузкой, а впоследствии перегружать потребителей — это не очень правильно», — отметил Гуськов.