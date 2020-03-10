Эксперт рассказала, работникам каких сфер стоит искать другую работу

Мировую экономику расшатывают коронавирус и падение цен на нефть.

По словам Владимирской, в этой ситуации бояться нечего работникам агропредприятий, а также пищевой промышленности. Также кризис не отразится на сфере IT, образовательных проектов, а также медиа. Сотрудникам крупных банков также не стоит опасаться.

Предприятия госсектора, по мнению эксперта, ждут сокращения, а нефтяная отрасль может лишиться бонусов и рабочих мест. Кроме того, сократится число клиентов малого бизнеса.

Владимирская заявила, что «бежать» следует из сферы туризма.

«Если вы работаете в туризме, то сочетание коронавируса и валютного скачка вас добило — никакой русский туризм, на который сейчас сделают ставку, вас не вытащит — слишком малы объемы», — объяснила она в Facebook.