Эксперт рассказала, почему неиспользуемые банковские карты могут быть опасны для пользователя

Неиспользуемые банковские карты могут быть опасны для их пользователя. Об этом заявила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова, написало РИА «Новости».

По словам специалиста, главный риск заключается в том, что с таких карт может сниматься комиссия, о которой пользователь не знает.

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — процитировала «Газета.ru» слова Семериковой.

Еще одним риском незакрытых банковских карт является потеря персональных данных. Самое безобидное, что может произойти — это сообщения с предложениями продуктов, которые человеку не нужны. Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, заключила Семерикова.