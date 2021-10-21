Эксперт рассказала о профилактике деменции

Директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о действиях, которые помогут предупредить деменцию. Она напомнила, что снижение физической активности способствует замедлению развития когнитивных способностей, поэтому важно следить за пожилыми родственниками во время локдауна.

«В рамках предстоящего карантина очень важно следить за своими пожилыми родственниками. Не давать им снижать жизненный тонус, активные действия. Сейчас пожилым людям можно будет выходить из дома, совершать прогулки. Важно контролировать этот вопрос. Чтобы ваш пожилой родственник обязательно гулял», — подчеркнула Круглова.

Пожилым родственникам можно придумывать какие-то занятия, чтобы у прогулок была определенная цель, например, дойти до почты, или купить какую-нибудь мелочь в магазине.

«Деменция — заболевание, которое нельзя остановить, если оно наступило, его можно максимально замедлить. Научно доказано, как только человек начинает снижать свои активные действия, он угасает, как физически, так и умственно. Любые действия, связанные с заучиванием стихов, чтением новых текстов, игры настольные — все это продлевает наше когнитивное здоровье, не дает мозгу угасать раньше срока», — заключила специалист.