Эксперт рассказала, какие действия должен совершить работник в случае получения «лишней зарплаты»

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как поступить работнику в случае получения «лишних денег». По ее словам, сотруднику важно понимать, что это ошибка бухгалтерии, либо сбой в компьютерной программе, передала «Вечерняя Москва».

Лоикова посоветовала сотруднику, которому начислили лишние деньги, сообщить об ошибке своему бухгалтеру. Однако если он не сделает этого и потратит данную сумму, то никаких санкций в ответ не получит.

Если бухгалтеры выявят ошибку, то сумму переплаты могут вычесть из очередной зарплаты.

«Бывает такое, что сотруднику начисляют так называемую излишне выплаченную сумму. В таком случае у работодателя есть право удержать эту сумму. Подобное право закреплено в статье 137 ТК РФ («Ограничение удержаний из заработной платы» — ред.), — заключила HR-специалист.