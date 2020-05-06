    06 мая 2020, 18:14

    Эксперт рассказала, как коронавирус отразился на пивоварнях

    Дарья Морозова

    Пивоварни в России переживают падение спроса из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила НСН со ссылкой на председателя правления Национального союза производителей пива и напитков Елену Цветкову.

    По ее словам, производители «пострадали, в первую очередь, из-за закрытия предприятий общественного питания, которые были основным каналом продаж для разливного пива».

    Эксперт уточнила, что ситуация в стране все же лучше, чем во Франции: нет такого количества просроченного пива. Она объяснила это тем, что «на пивоваренных заводах всегда есть возможность регулировать выпуск готовой продукции, потому что можно не разливать и хранить в емкостях».

    «В целом, большинство пивоваренной продукции имеет высокие сроки годности, особенно в бутылках, банках — от 3 до 12 месяцев», — уточнила Цветкова.

    Ранее дизайнер Игорь Чапурин рассказал, что режим самоизоляции не изменит моду кардинально, но все же будет иметь влияние. По его словам, «людям после самоизоляции захочется красоты, изысканности и модного флера», «на смену стритвиру, возможно, придет винтаж».