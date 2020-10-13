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    13 октября 2020, 16:21

    Эксперт рассказал, законна ли порнография

    Дарья Морозова

    Режиссер фильмов для взрослых Сергей Прянишников рассказал, насколько легальна порнография. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он пояснил, что до сих пор нет четкого определения порнографии с точки зрения законодательства. Также Прянишников добавил, что для ее съемки не требуется специальное разрешение.

    «Во-первых, мы не называем нашу продукцию порнографией, для того, чтобы избежать всяких эксцессов. Мы называем это продукцией сексуального назначения. Во-вторых, только совершеннолетние люди снимаются в кино», — заключил он.