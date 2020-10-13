Эксперт рассказал, законна ли порнография
Режиссер фильмов для взрослых Сергей Прянишников рассказал, насколько легальна порнография. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он пояснил, что до сих пор нет четкого определения порнографии с точки зрения законодательства. Также Прянишников добавил, что для ее съемки не требуется специальное разрешение.
«Во-первых, мы не называем нашу продукцию порнографией, для того, чтобы избежать всяких эксцессов. Мы называем это продукцией сексуального назначения. Во-вторых, только совершеннолетние люди снимаются в кино», — заключил он.