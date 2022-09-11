Эксперт рассказал водителям, на что обратить внимание осенью | 360°

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Эксперт рассказал водителям, на что обратить внимание осенью

Эксперт Красавцев: мойка подкапотного пространства автомобиля удешевит ТО осенью

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Осенью автомобили нуждаются в сезонном техосмотре, напомнил водителям глава пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев. Его слова передал Sputnik.

В конце лета под капотом машины обычно образуется слой пыли и грязи, это приводит к засорению охлаждающих элементов радиатора. Однако обычная мойка не может удалить такое загрязнение, полагает эксперт. «Если вовремя не решить проблему, то это может вылиться в серьезные затраты, потому что придется снимать радиатор и промывать его. Это чисто летняя история про пыль, грязь и насекомых», — отметил Красавцев. На корпус автомобиля можно нанести полировальную пасту. Это подготовит транспортное средство к похолоданию, когда на дорогах используют реагенты, приводящие к коррозии металла, объяснил он.

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