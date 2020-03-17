Эксперт рассказал, влияет ли коронавирус на продажу вина

Эксперт заявил, что в магазинах хватает вина, причем представлены и российские, и зарубежные марки.

Попович уверен, что ситуация зависит от нынешнего курса рубля и общего экономического фона.

«Мы используем часть импортных компонентов. Все как обычно, но с вирусом не связано. То есть как вирус связан с тем, что происходит на бирже, так мы к этому и относимся. Все предприятия на юге, вирус туда не добежал и массовых мероприятий там нет — все работают в штатном режиме. Мы ждем весны, ведь для нас важнее всего погодные условия», — пояснил он.

Касательно импортного вина специалист сказал, что волноваться не стоит. Если уйдут одни марки, на их место придут другие.