Эксперт рассказал, в каком возрасте ребенку лучше дарить собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал что приводить в дом щенка лучше, когда ребенку исполнится семь лет.

Специалист считает, что в этом возрасте чадо уже сможет взять на себя некоторые обязанности по уходу за любимцем. Забота о собаке хорошо развивает у детей чувство ответственности, сообщил сайт «Дни.ру».

При этом ребенку нужно объяснить правила безопасности при общении с питомцем. Важно предупредить, что нельзя беспокоить щенка, когда он ест или спит.