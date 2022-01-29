Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
Эксперт Анисеня рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
Для того, чтобы повысить безопасность использования смартфона, лучше всего иметь сразу два вида пароля — стойкий или пин-код, а также биометрия. С таким советом в беседе с агентством «Прайм» выступил руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.
«Самым надежным является стойкий пароль, он подходит даже для параноиков. Стойкий пароль — это тот, который состоит минимум из восьми букв верхнего и нижнего регистра, не менее одной цифры и спецсимвола», — пояснил Анисеня.
Кроме того, достаточно надежные варианты — ввести графический код или пин-код. Плюсы в том, что их всегда можно сменить, а вот биометрию сменить не получится, отметил эксперт. Поэтому Анисеня посоветовал создать и запомнить комбинацию, которая будет принудительно включать вход в смартфон не только по биометрическим данным, но и по другим видам паролей.