Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона

Для того, чтобы повысить безопасность использования смартфона, лучше всего иметь сразу два вида пароля — стойкий или пин-код, а также биометрия. С таким советом в беседе с агентством «Прайм» выступил руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

«Самым надежным является стойкий пароль, он подходит даже для параноиков. Стойкий пароль — это тот, который состоит минимум из восьми букв верхнего и нижнего регистра, не менее одной цифры и спецсимвола», — пояснил Анисеня.

Кроме того, достаточно надежные варианты — ввести графический код или пин-код. Плюсы в том, что их всегда можно сменить, а вот биометрию сменить не получится, отметил эксперт. Поэтому Анисеня посоветовал создать и запомнить комбинацию, которая будет принудительно включать вход в смартфон не только по биометрическим данным, но и по другим видам паролей.