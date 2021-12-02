Эксперт рассказал россиянам, какие продукты на Новый год можно купить уже сейчас

Эксперт в области управления и развития, аналитики и методологии розничных продаж, вице-президент АО КБ «Юнистрим» Григорий Волис рассказал россиянам, какие продукты на новогодние праздники можно купить уже сейчас, за месяц до них. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам Волиса, праздничный стол на Новый год обойдется примерно в 12 тысяч рублей. При этом на нем будут стоять не только простые салаты, но и деликатесы.

«Праздничный стол с шампанским, рыбными и мясными деликатесами, красной икрой, салатом оливье, овощами и фруктами на семью из четырех человек обойдется почти в 12 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

Уже сейчас можно покупать консервы, которые пойдут на приготовление салатов. Также можно закупаться напитками. Свежие овощи и фрукты эксперт советует приобретать позже, поскольку они могут испортиться.