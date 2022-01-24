Эксперт рассказал про опасность шумового загрязнения в мегаполисах

С каждым новым десятилетием ненужных и вредных шумов в мегаполисах становится все больше. Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений компании «Акустик Групп», Александр Боганик рассказал про виды шумовых загрязнений, а также пояснил, как от них спасаться. Об этом написала Pravda.Ru.

В городах главным источником шума является автомобильный, рельсовый и даже водный транспорт. Исследования российских ученых показали, что жители южной части страны чаще прибегают к звуковому сигналу и, соответственно, чаще страдают от шумового давления.

На главных проспектах мегаполисов уровень звукового давления около проезжей части может доходить до 85 акустических децибелов, что превышает даже допустимые значения шума в производственных помещениях. Находясь в таком месте непродолжительное количество времени, можно получить необратимый вред для здоровья.

Еще одним источником шума является строительство и промышленные предприятия. Однако в последнее время все больше популярен тренд выводить серьезные производства за черту города. Крупные заводы и фабрики остаются преимущественно в моногородах, построенных для этих целей.

По словам Боганика, спастись от шумового загрязнения можно несколькими способами, однако здесь должна быть задействована работа властей. Например, массовый переход на электромобили и рельсовый транспорт на виброизолированных путях поможет снизить уровень транспортного шума. А установка шумозащитных экранов поможет уменьшить звук от строительства.