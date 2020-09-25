Эксперт рассказал, почему в России пьют пиво больше вина
Председатель национального Союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что количество выпиваемого в год пива в России превышает количество вина почти в семь раз. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».
Он пояснил, что в первую очередь это связано с высокими ценами на качественное вино. Этот напиток стоит в среднем в несколько раз дороже пива.
«Ставки акцизов с первого января на импортные вина подняли аж в два раза, на винные напитки <…> ставки акцизов подняли более чем в два раза», — пояснил Шапкин.