Эксперт рассказал, почему в России пьют пиво больше вина

Он пояснил, что в первую очередь это связано с высокими ценами на качественное вино. Этот напиток стоит в среднем в несколько раз дороже пива.

«Ставки акцизов с первого января на импортные вина подняли аж в два раза, на винные напитки <…> ставки акцизов подняли более чем в два раза», — пояснил Шапкин.