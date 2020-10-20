Эксперт рассказал, почему стало больше безработных специалистов до 30 лет
Декан факультета управления Университета «Синергия» Инна Баранова рассказала, что сейчас более востребованы опытные сотрудники, поэтому молодые люди чаще остаются без работы. Об этом сообщил Life.ru.
По ее словам, в условиях кризиса многие работодатели сокращают штат. Поэтому остаются более квалифицированные сотрудники. Были даже случаи, когда увольняли нескольких молодых и нанимали вместо них одного, более компетентного.
«В затраты на нового сотрудника кроме временных на обучение надо заложить еще и период адаптации», — пояснила Баранова.