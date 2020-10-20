Эксперт рассказал, почему стало больше безработных специалистов до 30 лет

По ее словам, в условиях кризиса многие работодатели сокращают штат. Поэтому остаются более квалифицированные сотрудники. Были даже случаи, когда увольняли нескольких молодых и нанимали вместо них одного, более компетентного.

«В затраты на нового сотрудника кроме временных на обучение надо заложить еще и период адаптации», — пояснила Баранова.