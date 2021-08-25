Эксперт рассказал, почему россияне стали чаще обращаться за кредитами

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, что граждане стали чаще обращаться в банки за выдачей кредитов. По его словам, только за первое полугодие в стране выдано кредитов в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Люди бегут в магазин и торопятся скупить все, опасаясь, что товары резко подорожают. Судите сами: автокредиты стали оформлять чаще в полтора раза. А кто-то берет кредиты, чтобы вкусно покушать», — добавил Шелищ.

Он отметил, что такая ситуация может быть связана с событиями 2020 года, когда многие перестали быть уверенными в завтрашнем дне. Кто-то потерял работу, а кто-то остался без запасов денег. Высокий спрос на кредиты ограничен доходами, которые не растут последние семь лет, резюмировал эксперт.