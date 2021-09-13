Эксперт рассказал, откуда мошенники получают персональные данные россиян

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко назвал два источника, откуда мошенники чаще всего узнают персональные данные россиян. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, одним из основных поставщиков информации для мошенников являются микрофинансовые организации (МФО). Если из банков происходит все меньше утечек, то специалисты МФО за небольшую плату могут выдавать данные своих клиентов. А вторым источником сведений о россиянах для мошенников, по мнению специалиста, являются онлайн-магазины.

«Также злоумышленники могут узнать о состоянии счета не по выпискам из банков, а по покупкам. Они могут анализировать профиль покупок человека в интернет-магазине. Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит „обзвон“. По ним мошенники и работают», — уточнил Пащенко.

Он добавил, что на небезопасных сайтах потребителям не стоит оставлять свои персональные данные и данные банковских карт, чтобы не стать жертвами мошеннических операций.