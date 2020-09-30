Эксперт рассказал об уловках маркетологов в супермаркетах

Во-первых, регулярное проведение акций. Люди склонны покупать ненужный им товар, если видят ценник с обозначением акции. При этом относительно других магазинов «акционная» цена может оказаться обычной.

Во-вторых, большие тележки. Из-за своего размера они провоцируют человека взять больше, чем он планировал.

В-третьих, фрукты и овощи часто располагаются у входа не случайно. По данным маркетологов, если человек набрал полезных продуктов, то он почти всегда берет кроме этого чипсы, сухарики и тому подобное.

Также товары первой необходимости, наоборот, складывают подальше. Чтобы по пути к ним человек заметил и другие продукты, о которых изначально не думал.

Сопутствующие товары располагаются при этом рядом с основными. Например, рядом с мясным отделом — отдел со всем необходимым для приготовления шашлыка.

Кроме того, вкусные запахи выпечки или курицы-гриль могут спровоцировать покупателей приобрести что-то вкусное, чтобы срочно поесть.