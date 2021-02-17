Эксперт рассказал об особенностях покупки жилья в новостройках

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов заметил, что государственная приемная комиссия серьезно относится к приему строительных помещений. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, при покупке жилья в новостройках всегда нужно отталкиваться от личных финансовых возможностей и выбирать его, исходя из комфорта и социальной инфраструктуры.

«Ведь в последнее время все больше говорится о комфортной жилой среде, которая подразумевает наличие детских садов, школ, поликлиник, спортивных площадок и так далее. В нормы градостроительного проектирования все это качественно перечислено», — обратил внимание Панов.

Он подчеркнул, что в случае отклонения от стандартов жилье могут заставить переделать. А это потребует серьезных затрат и ударит по имиджу строительной компании. По мнению эксперта, из-за серьезной конкуренции это недопустимо.

Юрист Елена Павлович перечислила ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке жилья, чтобы не попасться на хитрости застройщиков.

Во-первых, зарегистрирован ли застройщик в качестве юрлица. Во-вторых, в каких судебных процессах он принимал участие. В-третьих, есть ли неисполненные исполнительные производства в ФССП. В-четвертых, посмотреть лицензию застройщика и проектную декларацию, где обозначены сроки введения в эксплуатацию объекта.