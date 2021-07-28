Эксперт рассказал об ошибках людей при общении с собаками

Порой владельцы животных обращаются с ним как с людьми, забывая, что питомцы требуют совсем другого ухода. О том, какие ошибки допускаются чаще всего при общении с собаками, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам эксперта, хозяину может показаться, что повышенный голос научит питомца хорошему поведению, а передразнивания — это веселая игра, которая собаке понравится. Но это далеко от истины, ведь у собак совсем другое мышление и язык тела. В первую очередь, надо установить правила и последовательность действий в отношении питомца, процитировала «Газета.ru» слова Голубева.

«Правила облегчают жизнь питомцу, делая его жизнь более предсказуемой. Поэтому с первых дней нахождения питомца в доме необходимо вводить правила и соблюдать последовательность действий», — сообщил кинолог.

Передразнивание или лай в ответ на собачий приводит животное в недоумение, как и критика во время наказания. По словам эксперта, собака лучше всего реагирует на короткие команды, которым ее обучили.

Громкие звуки негативно влияют на психику животного. Они могут вызывать панику, стресс, а также настороженность. Принуждение к игре или общению также не нравится животным. Всегда нужно опираться на их поведение.