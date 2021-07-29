Эксперт рассказал об опасности опросов и тестов в социальных сетях

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий напомнил россиянам, что порой самые безобидные опросы или тесты в социальных сетях могут причинить вред. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

По его словам, благодаря шуточным опросам и тестам мошенники могут украсть конфиденциальную информацию и использовать ее в своих целях. Например, в Facebook, чтобы пройти опрос, необходимо предоставить доступ к своей учетной записи и ко всем данным, которые в ней есть, включая контактную информацию, записи, фотографии, списки друзей.

Злоумышленники могут воспользоваться этими данными и манипулировать или продавать их в совокупности с информацией из других источников. При этом Лукацкий отметил, что закрытый аккаунт не убережет от мошеннических схем.

«Есть возможность закрыть аккаунт и скрыть контактные данные, но обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность», — заключил эксперт.