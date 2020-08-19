Эксперт рассказал об опасности компьютерной клавиатуры

По словам специалиста, компьютерная клавиатура становится опасной для человека из-за его собственной неаккуратности.

«Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация — максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше — на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями», — порекомендовал Рябинин.

Чтобы избежать риска заражения различными болезнями, эксперт рекомендует чистить традиционную клавиатуру примерно раз в месяц. Сделать это очень просто — протрите верхнюю поверхность моющим средством. Можно использовать специальные салфетки или тряпки с минимальным содержанием спирта.

Вытирать клавиатуру средствами для сантехники нельзя, так как они опасны для пластика.