facebook_pixel
    19 августа 2020, 09:59

    Эксперт рассказал об опасности компьютерной клавиатуры

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru, в беседе с радио Sputnik рассказал, что в компьютерной клавиатуре скапливаются микроорганизмы. Из-за них у человека могут образоваться кожные заболевания и инфекция глаз.
    Эксперт рассказал об опасности компьютерной клавиатуры

    По словам специалиста, компьютерная клавиатура становится опасной для человека из-за его собственной неаккуратности.

    «Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация — максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше — на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями», — порекомендовал Рябинин.

    Чтобы избежать риска заражения различными болезнями, эксперт рекомендует чистить традиционную клавиатуру примерно раз в месяц. Сделать это очень просто — протрите верхнюю поверхность моющим средством. Можно использовать специальные салфетки или тряпки с минимальным содержанием спирта.

    Вытирать клавиатуру средствами для сантехники нельзя, так как они опасны для пластика.

    Новости SMI.FM