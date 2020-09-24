Эксперт рассказал об изменениях в оплате за электричество в России

Он уточнил, что стоимость такого прибора будет разбита на год. Это всего несколько десятков рублей в месяц.

Кроме того, теперь компании, занимающиеся поверкой счетчиков, не будут отдавать собственнику документы в бумажном виде, которые нужно будет отнести в управляющую компанию.

«Законодательные нововведения предусматривают, что компании, осуществляющие поверку, вносят данные в электронном виде в государственный Фонд метрологии самостоятельно», — пояснил Склянчук.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала о плюсах новых правил поверки бытовых счетчиков. По ее мнению, благодаря им сократится число мошенничеств.

Так, зайдя в единую базу, можно посмотреть, когда проходила поверка и когда будет следующая. Разворотнева отметила, что благодаря сайту граждане смогут быстро узнать данные в случае необходимости и не потерять важную информацию