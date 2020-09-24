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    24 сентября 2020, 17:32

    Эксперт рассказал об изменениях в оплате за электричество в России

    Дарья Морозова

    Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что после установки «умных» счетчиков не будет серьезного роста коммунальных платежей. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Он уточнил, что стоимость такого прибора будет разбита на год. Это всего несколько десятков рублей в месяц.

    Кроме того, теперь компании, занимающиеся поверкой счетчиков, не будут отдавать собственнику документы в бумажном виде, которые нужно будет отнести в управляющую компанию.

    «Законодательные нововведения предусматривают, что компании, осуществляющие поверку, вносят данные в электронном виде в государственный Фонд метрологии самостоятельно», — пояснил Склянчук.

    Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала о плюсах новых правил поверки бытовых счетчиков. По ее мнению, благодаря им сократится число мошенничеств.

    Так, зайдя в единую базу, можно посмотреть, когда проходила поверка и когда будет следующая. Разворотнева отметила, что благодаря сайту граждане смогут быстро узнать данные в случае необходимости и не потерять важную информацию

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