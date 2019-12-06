Эксперт рассказал об идеальном выборе чая для россиян

Тихонова напомнила, что в зеленом чае содержится около 90% витамина С от того количества, которое было в зеленом листе чая. В черном же чае большое количество витаминов группы В. Именно они влияют на защиту от простуд и прочих болезней. Если в черный чай добавить дольку лимона, то концентрация витамина С в нем будет такая же, как и в зеленом.

«Весь чай, который идет с ароматизаторами, вкусовыми добавками и всевозможными наполнителями — это уже не совсем чай. Это даже не чайный напиток, это просто напиток», — цитирует специалиста РИА ФАН.