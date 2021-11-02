Эксперт рассказал об эксперименте по выращивание кристаллов в невесомости

Начальник отделения филиала АО ЦЭНКИ — НИИ СК им. В. П. Бармина Александр Егоров обсудил с сайтом телеканала «Звезда» эксперимент по выращиванию кристаллов в космосе, который получил название «Вампир».

«Дело в том, что когда мы на Земле возьмем любую жидкость и туда добавим какие-то пузыри воздушные, то эти пузыри начнут там двигаться, перемешиваться и прочее. Процесс кристаллизации будет идти на фоне каких-то динамических процессов, которые возникают в расплаве. В данном случае жидкость — это будет расплав, например, полупроводникового материала», — объяснил специалист.

По его словам, если этот процесс проводить в условиях невесомости, то «архимедовы силы» действовать не будут. Там будут другие механизмы взаимодействия. Он рассказал, что при процессе кристаллизации какого-то материала нужно, чтобы кристалл был равномерным с одной стороны, а с другой не имел дефектов.

«Поэтому и мы, и за рубежом стали проводить эксперименты по выращивания кристаллов, в основном, полупроводников, и еще биокристаллов, в условиях невесомости», — добавил собеседник издания.