Эксперт рассказал о взрыве камчатского метеорита

Чебров объяснил, что взорвавшийся метеорит летел над Охотским морем на юг. Отмечается, что космическое тело сгорело прямо в воздухе, поэтому неизвестно, попали ли частички метеорита на землю.

«Мы посмотрели кадры и на записях инфразвуковой группы нашли соответствующий сигнал, который можно интерпретировать определенным образом», — заметил эксперт.

Он напомнил, что в 2018 году схожее явление наблюдалось над акваторией Берингова моря. Чебров добавил, что подобных метеоритов может быть довольно много. По его словам, их никто не видит и не фиксирует.

«Они могут упасть посреди Тихого океана», — продолжи собеседник издания.

Он объяснил, что метеорит, появившийся над Камчаткой, вошел в плотные слои атмосферы и начал генерировать сигнал, который длился 55 секунд. Затем он взорвался от перегрева.

Согласно предварительной оценке, диаметр космического тела был меньше 10 метров, а энергия взрыва варьировалась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.