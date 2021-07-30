Эксперт рассказал о возможных проблемах после получения кредита

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, с какими проблемами сталкиваются россияне, оформившие кредит или кредитные карты. О чем стоит помнить при получении денег от банка, сообщила радиостанция Sputnik.

По словам Смирновой, кредитную историю можно испортить даже в случае исправного погашения долга. Многие, например, платят с банковского счета в другом банке. Граждане считают достаточным положить деньги на счет в положенную дату, и они сами поступят в нужный банк. Однако на такой перевод банкам требуется несколько дней, соответственно, может возникнуть небольшая просрочка.

Также с некоторыми проблемами сталкиваются и владельцы кредитных карт. При их выдаче банк рассказывает о начисляемом кэшбеке, при этом люди не уточняют, платная ли карта в обслуживании. Кроме того, многие неправильно рассчитывают срок льготного периода без процентов.

«Люди не умеют оценивать риски неплатежеспособности. В частности, считают, что если возникли проблемы с погашением по кредиту, можно затаиться или взять новый кредит и из этих денег продолжить платить. Однако в идеале на выплату по всем долговым обязательствам должно приходиться не более 30% ежемесячного дохода человека», — добавила эксперт.

При возникновении проблем с погашением нужно сразу же обратиться в банк и попросить реструктурировать долг, а также пересмотреть срок кредита. В таком случае, специалисты могут дать кредитные каникулы или сделать отсрочку по процентам по основному долгу.