Эксперт рассказал о влиянии магнитных бурь на людей и технику

По словам эксперта, магнитные бури возникают из-за активности Солнца, когда оно отправляет в сторону Земли потоки своего ветра из заряженных частиц. Бывают как слабые, так и более сильные бури. Они оказывают влияние на технику, особенно ту, которая находится в космосе. В ее работе начинаются перебои.

Явления, вызванные Солнцем, имеют периодичность, так как есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности. Гайдаш заявил, что сейчас примерно его середина, поэтому сильных магнитных бурь быть не должно, но возможны и сюрпризы.

«Бурь сейчас нет, причем нет уже несколько лет. Лет через шесть будет максимум активности. С другой стороны, Солнце может иногда на пустом месте что-то создать. Последний раз это было в 2017 году, когда уже начался спад солнечной активности, но Солнце „собралось с силами“ и на нем появилось пятно. К счастью, это произошло на обратной стороне, и мы успели заранее предупредить всех. Может и так произойти, поэтому мы не даем нулевую вероятность того, что что-то будет», — предупредил специалист.