Эксперт рассказал о триллионных потерях в туристической отрасли во всем мире

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что происходит в туристической отрасли в первый сезон после всплеска пандемии коронавируса и всевозможных ограничений. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам эксперта, туризм из всех отраслей в мире пострадал больше всего. Потери составляют более одного триллиона долларов за пандемийный год. Въездной туризм в России в 2020 году сократился на 97%, внутренний — на 40%. А выездной международный упал на 85%.

Горин отметил, что в 2021 году ситуация понемногу начала восстанавливаться. Самый пессимистичный прогноз будет минус 10%, а при удачных раскладах туротрасль России может выйти на показатели 2019 года. Больше всего восстановить отрасль, по словам эксперта, помешали ограничения, введенные в Краснодарском крае. В июле–сентябре Ростуризм зафиксировал снижение бронирования на 20-30%.

Сейчас специалисты туриндустрии надеются на 2022 год, снятие ограничений и вступление в силу электронных виз для иностранных граждан.