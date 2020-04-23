Эксперт рассказал о ситуации на рынке труда на фоне коронавируса
Руководитель Конфедерации труда России Борис Кравченко рассказал о ситуации на рынке труда во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил RT.
По его словам, нет точной информации, сколько человек потеряли работу за это время, потому что «наиболее пострадали от кризиса отрасли, где трудовые отношения носят неформальный, неофициальный характер — мелкий бизнес, сфера услуг, торговля, строительство». Тем не менее, уровень безработицы сейчас точно выше обычного.
«Наши юристы на горячих телефонных линиях, в том числе открытой СПЧ, фиксируют всплеск обращений по увольнениям с нарушением процедуры или отправки в неоплачиваемый отпуск», — рассказал Кравченко.