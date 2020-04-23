Эксперт рассказал о ситуации на рынке труда на фоне коронавируса

По его словам, нет точной информации, сколько человек потеряли работу за это время, потому что «наиболее пострадали от кризиса отрасли, где трудовые отношения носят неформальный, неофициальный характер — мелкий бизнес, сфера услуг, торговля, строительство». Тем не менее, уровень безработицы сейчас точно выше обычного.

«Наши юристы на горячих телефонных линиях, в том числе открытой СПЧ, фиксируют всплеск обращений по увольнениям с нарушением процедуры или отправки в неоплачиваемый отпуск», — рассказал Кравченко.