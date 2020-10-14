Эксперт рассказал о росте цен на елочные игрушки в России

Дело в том, что около 70% компонентов, из которых изготавливают украшения, закупаются за рубежом. Хмелев отметил, что число выпускаемых к Новому году игрушек не сократилось. Производство праздничной атрибутики продолжается весь год согласно запланированному бюджету.

«Сейчас мы отгружаем продажи в полном объеме, как изменится покупательская способность в ноябре–декабре, пока не понятно. Новый год никто не отменял, и даже в условиях пандемии, на продажи оптимистичный прогноз, потому что люди в изоляции с удовольствием будут отмечать праздники», — пояснил специалист.

Он отметил, что в настоящий момент товар отгружается по январским контрактам, которые были заключены в рублях.