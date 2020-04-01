Эксперт рассказал о потерях бизнеса из-за коронавируса

По словам специалиста, московский малый и средний бизнес значительно пострадал от коронавируса. Больше всего кризис коснулся ресторанов, отелей, турфирм, авиаперевозок. На данный момент основной удар пришелся на сферу услуг.

«Безусловное развитие от этой ситуации получили только продовольственные магазины, дистанционные сервисы, службы доставки и IT-бизнес. Но при дальнейшем схлопывании спроса они тоже войдут в кризис», — заявил Назаров.

Больше всего бизнесу помогут: снижение социальных страховых взносов, кредитные линии под ноль процентов на выплату заработной платы, отсрочка по налогам.

Отвечая на вопрос, чем все это может закончиться, он сказал, что «если все закончится за месяц-два, то отделаемся „легким испугом“».