Эксперт рассказал о помощи «налога для богатых» в лечении детей

Председатель Комиссии по социальной политике Общественной палаты Российской Федерации Наталья Починок объяснила, как помогает «налог для богатых» в лечении детей с редкими орфанными заболеваниями, сообщило РИА ФАН.

Доходы россиян более пяти миллионов рублей в год с января начали облагаться по повышенной налоговой ставке 15%. Планируется, что такое нововведение поможет в финансировании процесса лечения 19 редких заболеваний у детей.

«Во-первых, 2% от налогов „для богатеньких“ должны были пойти на лечение редких орфанных болезней детей. Хочу сказать, что фонд „Круг добра“ был создан специально для решения данных задач. В фонде работает огромное количество очень уважаемых правозащитников и экспертов», — пояснила Починок.

По ее словам, уже на нескольких заседаниях фонда обсуждались конкретные жизненные ситуации детей из разных регионов. Специалист отметила, что организация только начала работать, поэтому сейчас рано говорить о результатах. Уточняется, что источники получения дополнительных средств из бюджета определены законом.