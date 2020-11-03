Эксперт рассказал о новом звучании кремлевских курантов

Он пояснил, что новые колокола идеально подобраны друг под друга и составляют единое целое. Благодаря этому, появилась возможность исполнять гимн России и мелодию «Славься».

«Раньше мы слышали исполнение гимна на семи колоколах, исполнение „Славься“ — на четырех. Теперь это 13 колоколов — 12 отлито на заводе, а самый тяжелый колокол остался тот же, который был отлит 20 лет назад», — рассказал Мишуровский.

По его словам, теперь все колокола звучат идеально гармонично, а сыгранные мелодии будут глубоко затрагивать слушателей.

Ранее стало известно, что 9 октября бой кремлевских курантов временно прекратится. Часы остановили специалисты Федеральной службы охраны (ФСО) из-за плановой замены колоколов.

Решение о дооснащении звонницы Спасской башни новыми колоколами было принято в 2017 году — Администрация президента РФ поддержала мнение общественного совета фестиваля «Спасская башня».