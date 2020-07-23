Эксперт рассказал о необходимых для похода в лес вещах
Олег Леонов, руководитель направлений «обучение» и «лес на связи» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в беседе с сайтом телеканала «Звезда» дал советы тем, кто собирается идти в лес. Он рассказал, что необходимо взять с собой.
«Самое главное правило — надо брать с собой в лес полностью заряженный сотовый телефон. Желательно, чтобы у вас с собой была еще и дополнительная батарейка, Power Bank, к телефону», — посоветовал эксперт.
Он также отметил, что, если вы потеряетесь, необходимо выполнять главное правило — оставаться на месте. Так как самостоятельно выбраться вряд ли получится, однако ваши поиски это увеличит.
Надевать следует непромокаемую и теплую одежду, рассчитанную на температуру ниже той, чем в момент выхода на улицу. Она должна быть яркой, чтобы в случае потери, найти вас было проще
Леонов рекомендует брать с собой воду и некалорийную еду, а также спички и свисток.