Эксперт рассказал о необходимых для похода в лес вещах

«Самое главное правило — надо брать с собой в лес полностью заряженный сотовый телефон. Желательно, чтобы у вас с собой была еще и дополнительная батарейка, Power Bank, к телефону», — посоветовал эксперт.

Он также отметил, что, если вы потеряетесь, необходимо выполнять главное правило — оставаться на месте. Так как самостоятельно выбраться вряд ли получится, однако ваши поиски это увеличит.

Надевать следует непромокаемую и теплую одежду, рассчитанную на температуру ниже той, чем в момент выхода на улицу. Она должна быть яркой, чтобы в случае потери, найти вас было проще

Леонов рекомендует брать с собой воду и некалорийную еду, а также спички и свисток.