Эксперт рассказал о главных принципах этикета общения в Сети

Она подчеркнула, что важно избегать обозначений, слов, а также символов, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Помимо прочего, нельзя экономить на словах вежливости.

«Например, если мы отправляем смайлик сложенные руки, ладошки — для кого-то это будет „спасибо“ или „пожалуйста“, а для иностранцев это чаще всего означает „дай пять“. Также лучше избегать различных сокращений», — уточнила специалист.

Лукинова привела в пример сокращение «спс» слова «спасибо». Некоторым людям такое «сжатие» покажется знаком неуважения и недостаточной признательности. Еще лучше отказаться от использования слов и выражений вроде «Доброго времени суток». Эта фраза считается устаревшим офисным сленгом. Также к такому типу можно отнести «Я вас услышал», часто воспринимающееся как негативный комментарий.

Эксперт обратила внимание, что многих раздражает, когда собеседник пишет сообщения целиком заглавными буквами, разбитые на отдельные слова. Кроме этого, немало людей не любят получать голосовые сообщения.