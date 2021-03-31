Эксперт рассказал о бизнесе черных оружейников

Руководитель Союза поисковых отрядов России Юрий Смирнов рассказал Daily Storm о бизнесе черных оружейников, продающих охолощенное оружие, которое впоследствии можно переделать в боевое.

По словам специалиста, у нескольких предприятий есть лицензия на так называемую демилитаризацию оружия.

«Обычно бойки снимают или ствол просверливают — и все, пожалуйста, оружие в свободной продаже», — обратил внимание собеседник издания.

Другой вид заработка «на стволах», который был в ходу в 90-е годы и начале нулевых — поиск оружия времен Великой Отечественной войны, приведение его в надлежащий вид и поиск покупателей. Сейчас эта тема неактуальна, поскольку все уже вытащено и сдано.