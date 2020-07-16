Эксперт рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

В России вовсю идут клинические испытания вакцины от коронавируса. Многие задаются вопросом, а нужно ли ставить прививку тем, кто уже перенес заболевание. Эксперт ответил неоднозначно.

Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут точно не ставить себе вакцину, по крайней мере в ближайшие месяцы. Так считает директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в организме таких людей — очень высокие показатели антител. Это показывают результаты многочисленных исследований.

«Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал РИА «Новости» эпидемиолог.

По поводу пациентов, перенесших инфекцию в легкой или средней форме, он не дал однозначного ответа.

Ранее в Минобороны рассказали, как переносят вакцину от коронавируса российские добровольцы. Препарат полностью безопасен, и у людей нет никаких побочных эффектов, уточнили в ведомстве.