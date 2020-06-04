Эксперт рассказал, на каких специалистов вырос спрос за время карантина

По данным издания, за время карантина в стране вырос спрос на рабочие специальности, работников госслужбы, персонал в фармацевтике и медицине.

Больше курьеров, складских работников, упаковщиков, сортировщиков, водителей стало требоваться в логистике и торговле. Также заметен спрос на СММ-специалистов и диджитал-маркетологов.

«Безусловно, тренд на удаленную работу сохранится и в дальнейшем, будет расти доля штатных сотрудников, работающих в формате home office, прежде всего в IT-компаниях, в телеком-операторах, в финансовых, страховых организациях и ряде других», — выразила уверенность Игнатова.

Уточняется, что за апрель–май резко сократились предложения от компаний-работодателей из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты, искусства, развлечений и массмедиа.